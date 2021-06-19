В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 119 человек

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 119 человек. У 76 из них выявлена пневмония.

По данным регионального оперштаба, всего зарегистрировано 64 834 случая коронавирусной инфекции.

Выздоровели за сутки 81 человек, а всего — 61 843.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Саратове — 44, Энгельсском районе — 14, Балаковском — 11, Балашовском — 9, Пугачевский — 6, Ртищевском — 5 и других.

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