В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 119 человек

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 119 человек. У 76 из них выявлена пневмония.
По данным регионального оперштаба, всего зарегистрировано 64 834 случая коронавирусной инфекции.
Выздоровели за сутки 81 человек, а всего — 61 843.
Больше всего новых случаев COVID-19 в Саратове — 44, Энгельсском районе — 14, Балаковском — 11, Балашовском — 9, Пугачевский — 6, Ртищевском — 5 и других.
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