В двух саратовских поселках приведут в порядок стадионы

В Саратове пройдет реконструкция двух стадионов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Речь идет о стадионах, расположенных в поселках Жасминный и Поливановка. Новые многофункциональные спортивные центры планируют сдать в сентябре.
- Отправной точкой для реконструкции стало недавнее общение с жителями Вячеслава Володина. Они рассказали о плачевном состоянии стадионов и необходимости ремонта, - говорится в сообщении политика.
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