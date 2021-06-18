Временно изменены маршруты четырех саратовских автобусов

В связи с завтрашним перекрытием нескольких участков дорог в центре Саратова на два дня четыре автобуса изменят свой маршрут.

Речь идет о «маршрутках» №55, 56, 93 и 110. Объезд перекрытых улиц будет осуществляться следующим образом:

маршруты №55 и 93 будут объезжать по Вавилова-Пугачева-Советской;

№56 – по Рахова-Вавилова-Пугачева-Советской-Рахова;

№110 – по Чернышевского-Провиантской-Советской-Горького.

Дальнейшее курсирование продолжится по привычному маршруту.

Напомним, участки улиц Чернышевского, Горького, Рабочего переулка и Рахова закроют завтра в 8 утра. Связанные с работами ПАО «Т Плюс» ограничения продлятся до 8 утра 21 июня. Также на выходные будет ограничено движение автомобилей по улице Хользунова.

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