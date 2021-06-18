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Общество18 июня 2021 16:31

В Саратовской области можно купаться только на девяти пляжах

«Городские пески» также получили разрешение на работу
Дарья Васенина
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Жители региона могут искупаться на девяти пляжах

Жители региона могут искупаться на девяти пляжах

Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 18 июня, в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Саратовской области рассказали, какие пляжи региона получили разрешения на открытие от ГИМС, а какие от Роспотребнадзора.

Водопользователь или владелец пляжа получает два документа – от ГИМС и от Роспотребнадзора. Первая организация проверяет безопасность у пляжа, наличие матросов спасателей и так далее. Роспотребнадзор проверяет санитарное состояние пляжа: чистоты воды, песка, наличие источников питьевой воды и так далее. Если у владельцев пляжа нет одного из двух документов, то пляж не может полноценно функционировать. Таким образом, официально открытыми можно считать только те пляжи, которые получили оба разрешения.

- Это реалии сегодняшнего законодательства, мы публикуем оба списка, чтобы дать полную информацию, - пояснил «КП-Саратов» начальник управления по безопасности Юрий Юрин.

Оба разрешения на сегодняшний день получили следующие места для летнего отдыха:

Городской пляж на острове Покровские пески в Саратове («Городские пески»);

Городской пляж «Парус» в Энгельсе;

Городской пляж «Хвалынск»;

Городской пляж «Детский» и Городской пляж № 1 в Балашове;

Городской пляж Пугачева;

Пруд Парк-отель «Хвалынский»;

МУ ДОЛ «Ясный» в Ртищевском районе;

Оздоровительно-образовательный профильный центр «Ласточка» В Балаковском районе.

Отметим, что в сообщении управления указано, что «Городские пески» получили разрешение только от ГИМС. В пресс-службе саратовской мэрии уточнили, что на данный момент пляж получил оба необходимых для открытия документа.

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