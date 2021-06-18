Ревнивый саратовец забил насмерть приятеля бывшей жены

Суд вынес приговор жителю Ленинского района Саратова. Мужчина обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Следствием и судом установлено, что 2 октября 2020 года 29-летний саратовец, ревнуя бывшую жену, пришел к ней домой на проспект Строителей. В подъезде мужчина развязал драку с соперником, оказавшимся как раз у экс-супруги. Ревнивец ударил его кулаком в лицо, потом вытащил его на улицу, за дом, где жестоко избил.
После произошедшего девушка вызвала скорую. Пять дней врачи боролись за жизнь потерпевшего, но 7 октября он умер.
- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти, стала тупая травма шеи с повреждением подъязычной кости, переломом щитовидного хряща, - уточнили в пресс-службе регионального СУ СК.
Несмотря на то, что мужчина вину так и не призвал, суд вынес приговор – девять лет и 11 месяцев колонии строгого режима.
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