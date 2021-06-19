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Общество19 июня 2021 6:51

В Саратовской области будет теплая суббота без дождей

Днем воздух прогреется до +24… +29 градусов
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Саратовской области сегодня, 19 июня, ожидается теплая суббота без дождей.

- Осадков не будет. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3–8 м/с и порывами до 13 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре.

Днем воздух прогреется до +24… +29 градусов.

В 2020 году 19 июня было также жарко — +27… +29 градусов.

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