«Дом доходный» на Московской в Саратове признан объектом культурного наследия

В Волжском районе Саратова в государственный реестр объектов культурного наследия включили дом XIX века.

Приказ о внесении дома на Московской, 18 подписал начальник управления по охране объектов культурного наследия при правительстве Саратовской области Владимир Мухин.

Речь идет о двухэтажном «Доме доходном». Он расположен между улицами Чернышевского и Мичурина. Теперь здание находится под охраной закона.

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