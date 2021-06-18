Стал известен список пляжей с разрешениями в Саратовской области

Стали известны пляжи, которым выдали разрешения Фото: Ольга Симонова

Управление по безопасности жизнедеятельности населения Саратовской области опубликовало список пляжей, которым выдали разрешения, по данным на 18 июня.

Разрешение от ГИМС получила база отдыха «Зеленый отдых» на реке Сазанка в поселке Лесной Энгельсского района, городской пляж на острове Покровские пески, база отдыха Волжино-2 на Сазанке, лагерь «Юрист» в протоке реки Караман в Энгельсском районе, оздоровительный центр «Солнышко» в селе Сабуровка, городские пляжи в Саратове, Энгельсе, Хвалынске, Балашове, Пугачеве, в парк-отеле «Хвалынский», лагерь «Ясный» Ртищевского района, лагерь «Ласточка» в Балаковском районе.

А от Роспотребнадзора получили разрешения пляжи в пугачевском лагере «Радуга», лагере «Колос» в Балашовском районе, городские пляжи в Энгельсе, Хвалынске, Балашове, Пугачеве, в парк-отеле «Хвалынский», лагере «Ясный» и «Ласточка» в Балаковском районе.

Стоит отметить, что саратовский пляж «Городские пески» начинает работу уже завтра.

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