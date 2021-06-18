В Саратовской области определили топ-50 самых востребованных специальностей

Определён топ-50 самых востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессий Саратовской области. Обучение по ним будет вестись в приоритетном порядке в колледжах и техникумах области. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

По сравнению с прошлым перечнем, в него вошли такие профессии как агроном, мастер отделочных и строительных работ, машинист дорожных и строительных машин, фельдшер и ряд других.

В список вошли актуальные профессии для промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, сферы услуг.

.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.