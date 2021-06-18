В Энгельсском районе мужчина погиб от удара железобетонной балки

В Энгельсском районе Саратовской области сегодня, 18 июня, мужчина погиб от удара железобетонной балки.

Как сообщает портал «ЧП Саратов», конструкция старой конюшни на Шаловском переулке, 6 сорвалась при демонтаже.

Погиб 37-летний мужчина.

На месте работают спасатели, скорая помощь, полицейские и следователи.

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