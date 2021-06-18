Коммунальщики пообещали закрыть люк возле школы в Саратове на ближайших выходных

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Спустя несколько недель и после публикации в «КП-Саратов» чиновники Ленинской районной администрации Саратова, а также коммунальщики «Т Плюс» отреагировали на незакрытый колодец на Вишневой, 10. Мимо скрытого в траве, но давно стоящего без люка колодца ежедневно проходят ученики из расположенной рядом школы №76.

- Информация о ненормативном состоянии смотрового колодца по улице Вишневой передана в ПАО «Т Плюс» для обследования и принятия незамедлительных мер. Кроме того, данной организации будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, — сообщили в районной администрации.

В «Т Плюс» пообещали, что люк будет закрыт в ближайшие выходные, а заявление о хищении крышки люка направлено в полицию.

- В сквере возле дома №10 на Вишневой с тепловой камеры был зафиксирован факт хищения люка. Информация была направлена в полицию. Сотрудниками «Т Плюс» произведен осмотр энергообъекта, воды внутри нет. На месте были поставлены ограждения и натянута сигнальная лента. Колодец будет закрыт в эти выходные, — заявили коммунальщики.

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