Саратовский облизбирком не стал исключать из Волжского ТИКа представительницу КПСС

. Фото: Дарья Васенина

На заседании избирательной комиссии Саратовской области, которое прошло 18 июня, было предложено признать работу Волжской ТИК неудовлетворительной и снять с должности руководителя территориальной избирательной комиссии Волжского района Саратова Алию Маврину.

С такой инициативой вышел член комиссии с правом решающего голоса Деменчук (представитель партии «Яблоко»). Он предложил за большое количество нарушений в проведении дополнительных выборов в областную думу в мае 2021 года исключить из комиссии главу избиркома Волжского района, которую делегировала туда партия КПСС.

- Если не давать системную оценку по итогам выборов, то нарушители не будут наказаны, — заявил Федор Деменчук.

Это предложение единогласно отклонили участники заседания областного избиркома.

- Со всеми вопросами, возникавшими во время голосования, мы разбирались. С членами комиссии мы будем проводить обучение, указывать на ошибки, — пояснила председатель облизбиркома Ирина Романова.

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