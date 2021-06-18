Министр сельского хозяйства рассказал, почему растут цены на овощи в Саратове

Цены на овощи растут из-за завершения реализации местной продукции Фото: Ольга Симонова

Зампред правительства Саратовской области — министр сельского хозяйства Роман Ковальский рассказал, почему растут цены на овощи.

Он отметил, что овощей, производимых в регионе, хватает для удовлетворения потребностей населения. А пик покупательской активности приходится на осенне-зимний период, когда продают большую часть урожая.

А вот в начале лета, по его словам, растут цены на овощи борщевого набора.

- Это обусловлено завершением реализации местной продукции, находящейся на хранении, и продажей привозных ранних овощей нового урожая из других регионов, — рассказал Ковальский.

Перед ним стоит задача увеличить мощности хранения овощей, чтобы их хватало до нового урожая. По словам министра, рассматриваются все возможности для этого.

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