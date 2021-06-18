Саратовец пытался незаконно провезти 13 банок черной икры

Мужчина перевозил 13 банок икры
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Полицейские поймали 57-летнего саратовца с икрой без документов.
Как сообщили в ГУ МВД Волгоградской области, житель Саратовской области вез 13 жестяных банок предположительно с икрой рыб осетровых пород в салоне авто.
Задержанный в Светлоярском районе рассказал, что купил деликатес на рынке в соседнем регионе и не смог показать на него документы.
Продукцию изъяли и отправили на экспертизу.
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