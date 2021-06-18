В Саратове на все выходные закрывают четыре улицы в центре

В Саратове завтра, 19 июня, с 08:00 перекроют проезд по четырем улицам:

- Чернышевского между Провиантской и Радищева;

- Горького/Шевченко;

- Рабочий переулок между Горького и Провиантской;

- Рахова, 103/115 между Вавилова и Советской.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», там будут проводиться работы на теплосети.

Также все выходные не будут ходить троллейбусы № 2, 2А, 3, 4 и 16.

Проезд откроют в 08:00 21 июня.

Напомним, также на выходные перекрыли улицу Хользунова.

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