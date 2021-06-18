В Саратове на все выходные закрывают четыре улицы в центре

В Саратове завтра, 19 июня, с 08:00 перекроют проезд по четырем улицам:
- Чернышевского между Провиантской и Радищева;
- Горького/Шевченко;
- Рабочий переулок между Горького и Провиантской;
- Рахова, 103/115 между Вавилова и Советской.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», там будут проводиться работы на теплосети.
Также все выходные не будут ходить троллейбусы № 2, 2А, 3, 4 и 16.
Проезд откроют в 08:00 21 июня.
Напомним, также на выходные перекрыли улицу Хользунова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.