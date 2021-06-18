На проезде Строителей в Балакове полыхает двухэтажный дом

Пожар в Балакове. Фото из соцсетей

В Балакове Саратовской области сегодня днем, 18 июня, случился пожар.

- Вызов на проезд Строителей, 10 поступил в 13:30. Загорелся расселенный двухэтажный кирпичный дом, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Три расчета огнеборцев тушат кровлю на площади примерно 60 кв. м.

Угрозы распространения огня нет, на месте работают подразделения.

Напомним, этот дом уже горел в феврале 2021 года. Но тогда он был еще жилым. Депутат Госдумы Николай Панков пообещал оказать помощь погорельцам.

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