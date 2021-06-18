На проезде Строителей в Балакове полыхает двухэтажный дом

Пожар в Балакове. Фото из соцсетей
В Балакове Саратовской области сегодня днем, 18 июня, случился пожар.
- Вызов на проезд Строителей, 10 поступил в 13:30. Загорелся расселенный двухэтажный кирпичный дом, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Три расчета огнеборцев тушат кровлю на площади примерно 60 кв. м.
Угрозы распространения огня нет, на месте работают подразделения.
Напомним, этот дом уже горел в феврале 2021 года. Но тогда он был еще жилым. Депутат Госдумы Николай Панков пообещал оказать помощь погорельцам.
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