Пожилой саратовец стал виновником ДТП, приведшего к смерти человека

Прокуроры Саратовской области передали в суд обвинительное заключение по делу о нарушении ПДД, повлекшем смерть престарелого жителя Саратова.

По версии следствия, 76-летний обвиняемый за рулем Renault Logan около 13 часов 5 декабря 2020 года на перекрестке Астраханской и Новоузенской выехал на красный свет и врезался в автомобиль Mazda.

В результате ДТП погиб 81-летний пассажир Mazda. Мужчина умер в больнице.

Дело передали в Октябрьский суд Саратова. Горожанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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