Пьяный мужчина забил сожительницу насмерть за то, что она тоже пила

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Житель села Старицкое Энгельсского района взят под стражу за избиение до смерти сожительницы. Мужчина уже признал вину.

ЧП случилось 12 июня, когда вернувшись с работы 46-летний житель Старицкого не нашел сожительницу дома. Он обнаружил ее у соседа, с которым она выпивала спиртное. После возвращения домой мужчина сам приложился к бутылке и стал выговаривать сожительнице за пьянку. В ответ услышал грубые фразы. Это вызвало у него приступ агрессии — мужчина несколько раз ударил женщину кулаком в голову.

Когда проснулся, он обнаружил что сожительница находится без сознания. Приехавшие по вызову врачи «скорой помощи» констатировали смерть. Как позже установила судмедэкспертиза, 46-летняя женщина скончалась от тупой травмы головы с кровоизлиянием головного мозга.