В Саратовской области грядет резкое потепление

В жаркие выходные горожане смогут сходить отдохнуть на пляж Фото: Дарья Васенина

Синоптик приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Лариса Васильева рассказала «КП-Саратов» о том, какая погода ждет саратовцев в эти выходные.

- Над центральной Россией, в частности, над Саратовской областью, медленно движется антициклон, поэтому осадков не ожидается. Более того, в субботу-воскресенье и в начале следующей недели в регионе произойдет резкое нарастание температурного режима, — сказала специалист Гидрометцентра.

Сегодня ночью в области ожидается от 8 до 13 градусов тепла, завтра днем будет 23-28. В ночь на воскресенье станет уже теплее — от 11 до 16, а днем уже будет жара до +34°С.

В Саратове этой ночью обещают 12-14 градусов, завтра днем — от 25 до 27. Завтра ночью будет от 13 до 15, днем в воскресенье — около +30°С. В начале рабочей недели саратовские термометры покажут до 31-33 градусов выше нуля.

Температура воды на Волгоградском водохранилище в районе Саратова составила сегодня, 18 июня, утром +20°С.

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