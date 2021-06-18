Суд в Саратове закрыл детсад из-за вспышки коронавируса

Октябрьский районный суд Саратова закрыл детсад №13 на карантин из-за вспышки коронавируса.

- Во время проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Трое сотрудников ушли на больничный из-за коронавируса, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда.

За административное правонарушение детсад №13 на Большой Садовой закрыли на 30 суток.

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