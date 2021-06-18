В саратовском сквере возле двух школ несколько недель не закрывают люк с кипятком

Фото Александра Вольного

В Ленинском районе Саратова уже несколько недель коммунальные службы не закрывают люк с горячей водой.

В сквере возле дома №10 на Вишневой, неподалеку от школы №76 и детской школы искусств №16, на протяжении долгого времени остается открытым люк ПАО «Т Плюс».

Открытый люк оградили ленточками

Коммунальщики поставили вокруг люка пластиковые ограждения и повесили ленточку.

Напомним, в феврале 2018 года в Саратове во время прогулки с бабушкой, упав в открытый люк, погиб пятилетний мальчик. Аналогичные случаи происходят в городе регулярно. Спустя менее полугода после трагедии в люк провалилась трехлетняя девочка. В том же году ещё один ребенок упал в открытый колодец возле поликлиники №19.

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