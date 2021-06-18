Директора балаковской компании будут судить за неуплату налогов почти на три миллиона

Следователи Балакова Саратовской области закончили расследование дела о неуплате налогов.

По данным следствия, в период с января 2019 года по март 2020 директор балаковского ООО, специализирующегося на изготовлении металлоконструкций, изделий и агрегатов сознательно не выплатил налоги на 2,8 млн рублей. Также мужчине прекрасно было известно об имеющихся на сетах инкассовых поручениях.

-… умышленно, с целью сокрытия денежных средств общества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, подписывал и направлял контрагентам финансовые поручения об исполнении обязательств о необходимости проведения взаиморасчетов путем перечисления денежных средств на счета конкретных фирм, — описывают действия обвиняемого в пресс-службе регионального СУ СК, уточняя, что общая сумма скрытых средств составила 53,6 млн рублей.

Преступника вычислили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД Балаковского района.

Обвиняемый признал вину и уже возместил почти трехмиллионных ущерб. Дело передали в суд.

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