В четырех районах Саратова двое суток не будет ни холодной, ни горячей воды

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В следующий понедельник, 21 июня, в Саратове пройдет масштабное отключение холодной воды.

Сейчас стало известно, что отключение коснется не только жителей города, но и котельные ПАО «Т Плюс». Таким образом, в домах из этого списка два дня не будет не только холодной, но и горячей воды.

Работы начнутся 21-го в четыре часа утра, закончить ООО «КВС» планируют к трем утра 23 июня.

Где в Саратове отключат холодную и горячую воду на двое суток — адреса.

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