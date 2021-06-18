Пожилой житель Саратовской области пострадал на пожаре

Вчера днем, 17 июня, в Воскресенском районе Саратовской области произошел пожар с пострадавшими.

В 14:25 пожарные получили сигнал о возгорании в частном деревянном доме. На вызов отправили два расчета. Огонь охватил 101 кв. м.

На пожаре пострадал 65-летний мужчина. По предварительным данным, сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел из-за неправильного обращения с электрическим оборудованием.

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