Некоторые саратовские выпускники сдадут ЕГЭ дома и в больнице

Саратовские школьники продолжают сдавать ЕГЭ. Первый экзамен прошел 31 мая, последний запланирован на 2 июля.

11 тысяч жителей региона зарегистрировались для сдачи экзаменов. 10,2 тыс. из которых — выпускники 11-х классов.

- Сегодня в 10.00 участники приступили к сдаче экзаменов по биологии и письменной части иностранных языков. Свои знания по биологии проверяют почти 2,1 тыс. человек. Самым популярным из иностранных языков остается английский, его сдают 896 человек. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрирован 31 участник, по французскому — 4, по китайскому — 2. Участникам госэкзаменов по иностранным языкам предстоит еще 21 и 22 июня сдавать раздел «Говорение», — цитируют и. о. министра образования области Михаила Орлова в пресс-службе ведомства.

В области действует 71 пункт сдачи ЕГЭ, семь из которых организованы на дому и один в медучреждении.

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