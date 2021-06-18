В Минкульте отреагировали на обращение саратовского профсоюза работников культуры и пообещали поднять зарплату

И. о. министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева отреагировала на обращение саратовского профсоюза работников культуры к губернатору Валерию Радаеву о низких зарплатах педагогов детских школ искусств.

- В соответствии с поручением губернатора была назначена проверка детально разобраться в ситуации, связанной с оплатой труда работников культуры после передачи учреждений с муниципального на региональный уровень, — отметила и. о. министра.

Предварительно она сказала, что конкретных фактов снижения зарплаты нет. Ее начисляют по ранее действующим Положениям об оплате труда. Но Астафьева пообещала проверить зарплатные ведомости за последние три месяца по всем 26 учреждениям.

Также и. о. министра отметила, что после передачи на региональный уровень ДШИ в них зарплата не изменилась.

- Более того, с 1 августа 2021 года всем педагогическим работникам учреждений дополнительного образования будет произведено увеличение средней зарплаты на 10%. Также проводится работа по доведению окладов до уровня не ниже МРОТ. Поэтому говорить о понижении зарплат в связи с передачей организаций на областной уровень как минимум, некорректно, — заявила и. о. министра.

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