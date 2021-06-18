Саратовские чиновники узнали, как можно повысить производительность труда

Представители министерства экономического развития Саратовской области приняли участие в состоявшемся 15-16 июня в Нижнем Новгороде III Федеральном форуме «Производительность 360».

В первый день более 450 из 1 040 участников форума прошли две обучающие сессии, рассмотрели вопросы повышения производительности труда.

- В основе нашего подхода к производительности — человек и его культура. Все мы проводим большую часть жизни на работе. И крайне важно чувствовать себя там комфортно. Нацпроект «Производительность труда» сразу про всех, про жизнь. Мы меняем производственную культуру. Сегодня 30 тыс. человек вместе с нами прошли через конкретные проекты на площадках 2,5 тыс. предприятий-участников. Это люди, которые в начале пути традиционно сопротивлялись изменениям, но через два-три месяца смотрели на проект совершенно другими глазами. Важный этап этой трансформации — согласиться с тем, что проблемы есть, осознать их. По моему опыту, 80% предприятий потом говорят «мы не понимаем, как мы работали до этого», — поделился генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон.

На втором занятии внимание уделили вопросам формирования целей, внедрения карт КПЭ и визуального управления.

На второй день форума состоялось ключевое мероприятие — пленарное заседание, где выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Напомним, в Саратовской области поддержка по повышению производительности труда в рамках нацпроекта оказывается 71 предприятию. Более тысячи работников обучены технологиям бережливого производства.

- Участие в национальном проекте помогает предприятиям сформировать новую производственную культуру, в основе которой будут непрерывные улучшения, найти новые резервы роста. Конечным результатом реализации мероприятий национального проекта становятся стабильная работа предприятия, — подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.

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