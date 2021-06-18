Житель Маркса исполосовал приятеля ножом за обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи регионального СУ СКР заявили о том, что подозреваемый в жестоком убийстве в Марксе дал признательные показания.

40-летний местный житель признался, что зарезал своего 47-летнего знакомого в комнате общежития на улице 5-я Линия за то, что во время совместной пьянки тот назвал его лицом нетрадиционной ориентации. Для бывшего заключенного этого оказалось достаточно, чтобы буквально истыкать собутыльника ножом до смерти.

- Будучи лицом, неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности, посчитал это существенным оскорблением, вооружился ножом и нанес обидчику несколько ударов в шею. От нанесенных ранений потерпевший упал на пол, однако нападавший не остановился, а продолжил наносить ему удары в грудь, живот и спину, — уточнили в СУ СКР по Саратовской области.

После этого убийца вышел на улицу и сообщил прохожим, что якобы неизвестные лица ранили его приятеля. Граждане вызвали на место бригаду скорой помощи и полицию. Пострадавший скончался в больнице от ран, несовместимых с жизнью.

Обвиняемый взят под стражу.

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