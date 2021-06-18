Радаев поздравил медиков и напомнил, что пандемия не отступает

В Саратовской области свыше четырех с половиной тысяч медиков лечат сегодня ковидных больных. С начала пандемии в регионе переболели коронавирусом по официальным данным свыше 61 тысячи человек. В последние дни снова зафиксирован небольшой, но рост числа новых заболевших — пандемия не отступает. Работа медиков в этих условиях — настоящий подвиг. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев 18 июня в Областном медицинском колледже на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника.

- В вашем лице поздравляю всех представителей медицинского цеха: врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, водителей скорой помощи, студентов! Каждый мужественно несет вахту борьбы с пандемией, оказывает профессиональную помощь в штатном режиме. Выполняет свой долг честно и без лишнего пафоса, — поздравил медиков Радаев.

Перед встречей с медиками глава региона вместе с министром здравоохранения Олегом Костиным возложили цветы к памятнику военной медсестре, который был установлен месяц назад на благотворительные средства Вячеслава Володина.

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