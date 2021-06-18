Сотрудник станции Сенная пытался похитить электростанцию

Сотрудник транспортной компании пытался похитить дизельную электростанцию

В Вольском районе Саратовской области задержали сотрудника транспортной компании. Мужчина пытался вывезти электростанцию.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Приволжского ЛУ МВД на транспорте в конце мая остановили грузовой автомобиль, в кузове которого нашли дизельную электростанцию. Документов на груз у водителя не было.

- Установлено, что 49-летний житель Саратовской области, работая руководителем одного из структурных подразделений транспортной организации на станции Сенная, совершил присвоение вверенного ему имущества, а именно дизельной электростанции, которая стояла на балансе в учреждении, где он работал. Таким образом, злоумышленник причинил имущественный ущерб железнодорожной организации на сумму более 35 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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