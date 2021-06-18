В Саратовской области за сутки зарегистрировали 117 случаев коронавируса

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 117 случаев коронавируса. У 92 пациентов выявлена пневмония.

Всего на 18 июня насчитывается 64 715 зараженных и 61 762 — выздоровевших. За сутки вылечились всего 88 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Саратове — 48, Энгельсском районе — 17, Балаковском — 8, Балашовском и Марксовском — по шесть, менее в других районах.

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