В Летном городке началось расселение аварийного жилья

Аварийные дома Летного городка в Энгельсе Саратовской области начали расселять.

В этом году запланировано расселение шести из 32 подлежащих сносу домов, в которых находится 981 квартира. Там живут более двух тысяч человек, пишет в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- До конца года должно состояться отселение порядка 200 квартир... И, соответственно, должны предоставить людям, которые будут выезжать из этих домов, новое жилье, - пишет глава нижней палаты парламента.

Также Володин рассказал, что решен ещё один вопрос – найдены деньги на проект реставрации Дома Офицеров. В ближайшее дни станет известен проектировщик, а работы начнутся в следующем году.

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