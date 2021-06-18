В Саратове до конца лета закрывают проезд по улице Челюскинцев

Схема закрытия улицы "Челлюскинцев" от "Т Плюс"
В Саратове начинается реконструкция участка тепломагистрали от Саратовской ГРЭС, которая проходит по улице Челюскинцев.
Техническое перевооружение теплотрассы пройдет на участке между улицами Горького и Чапаева. На первом этапе будет заменён участок от Горького до Вольской. Движение автотранспорта будет закрыто.
Работы продлятся до 31 августа, заявили в компании "Т Плюс".
На время проведения работ жители будут получать горячую воду по временной схеме.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.