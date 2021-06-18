В Саратове до конца лета закрывают проезд по улице Челюскинцев

Схема закрытия улицы "Челлюскинцев" от "Т Плюс"

В Саратове начинается реконструкция участка тепломагистрали от Саратовской ГРЭС, которая проходит по улице Челюскинцев.

Техническое перевооружение теплотрассы пройдет на участке между улицами Горького и Чапаева. На первом этапе будет заменён участок от Горького до Вольской. Движение автотранспорта будет закрыто.

Работы продлятся до 31 августа, заявили в компании "Т Плюс".

На время проведения работ жители будут получать горячую воду по временной схеме.

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