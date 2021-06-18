Убийство на улице Шевченко в Балакове: мужчина с двумя ножами заявил, что оборонялся

Убийство произошло на улице Шевченко Фото: СУ СКР по Саратовской области

Арестован житель Балакова, которого обвиняют в убийстве на улице Шевченко.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 32-летний мужчина признался, но заявил, что оборонялся.

Обвиняемый арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

Преступление было совершено около двух часов ночи 14 июня. По версии следствия, компания из двух парней и девушки находилась возле дома №19 по улице Шевченко. Между ними и 32-летним прохожим вспыхнула ссора, и последний, сходив домой, вернулся с двумя ножами. Однако по пути назад его попытались урезонить двое мужчин, но злоумышленник, преисполненный ярости, ударил одного из них лезвием в грудь, а второго полоснул по колену.

Мужчину удалось остановить, но раненый в грудь 37-летний прохожий скончался. Второго удалось спасти.

Мужчина ранил одного из пострадавших в грудь, второго - в ногу Фото: СУ СКР по Саратовской области

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