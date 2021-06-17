«Это грязь»: мэр Саратова подробно рассказал в интервью о готовящихся провокациях

Глава Саратова Михаил Исаев Фото: Ольга Симонова

Глава Саратова Михаил Исаев дал интервью, в котором подробно рассказал о готовящихся в отношении его и семьи провокациях. Видео опубликовано в паблике «Типичный Саратов».

Исаев рассказал, что сейчас в обществе становится нормой позиция кого-то оскорблять, обвинять. Он возмутился тому, что это не преследуется, а информация всплывает инкогнито. И невозможно идентифицировать, кто это пишет. По словам мэра, это не дает другой стороне защититься, пойти в суд, вызвать на открытый разговор.

- А когда человек об этом говорит, что на меня собран какой-то придуманный материал, и он будет опубликовываться. Когда это касается родных и близких, то это становится в поле обсуждения. Я считаю, что это грязь, и с этим приходится сталкиваться руководителям органов власти. Это неправильно и недопустимо, — сказал Исаев.

Он пожаловался, что такое возможно в незарегистрированных СМИ, уточнив, что это телеграм-каналы.

- Так можно далеко зайти. И не каждый человек готов воспринимать, поэтому я высказал открытую позицию и предупредил горожан, — отметил глава города.

Эти провокации Исаев связал с профессиональной деятельностью, политикой и принятыми решениями муниципалитета.

Напомним, ранее о готовящихся в отношении его и близких провокациях Исаев рассказал в своем Инстаграм.

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