Пенсионер утонул в реке Еруслан и пять дней лежал в воде

Тело мужчины было найдено в реке Еруслан Фото: СУ СКР по Саратовской области

В реке Еруслан, в Федоровском районе Саратовской области, утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, погибшему было 80 лет.

По предварительной версии, житель села Долина Федоровского района 11 июня ушел из дома и не вернулся. Родственники не смогли найти пенсионера самостоятельно и обратились в полицию. 17 июня тело было обнаружено в реке на окраине села, примерно в трех метрах от берега.

Следов насильственной смерти на теле не выявлено. Предварительно установлено, что около пяти суток труп пролежал в воде. После установления точной причины гибели человека будет принято процессуальное решение.

Предположительно, труп пролежал в воде не менее пяти дней Фото: СУ СКР по Саратовской области

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