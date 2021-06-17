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Общество17 июня 2021 20:05

Пляж «Городские пески» в Саратове еще не получил разрешение на работу

Купаться можно только на шести пляжах области из 110
Ольга СимоноваОльга Симонова
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«Городские пески» до сих пор не получили разрешение на открытие пляжа

«Городские пески» до сих пор не получили разрешение на открытие пляжа

Фото: Саратовская областная служба спасения

Сегодня, 17 июня, прошел рейд по саратовским пляжам.

В нем приняли участие начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин, чиновники Энгельсской и Саратовской администраций, ГИМС, облспас, полиция и Роспотребнадзор.

Люди на жаре стремятся к водоемам

Люди на жаре стремятся к водоемам

Фото: Саратовская областная служба спасения

Участники рейда проверили три пляжа: «Городские пески», на турбазе «Домостроитель» и в санатории «Волжские дали». У всех них до сих пор нет полного пакета разрешений на открытие, но они уже позиционируют себя как места отдыха у водоемов.

- Пляж «Городские пески» на данный момент не имеет разрешения от Роспотребнадзора, на всю протяженность береговой линии было выявлено только 2 матроса-спасателя, что явно недостаточно для обеспечения безопасности! — отметил Юрий Юрин.

Пляж на «Домостроителе» ждет разрешений от ГИМСа и Роспотребнадзора, также там нет матросов-спасателей и медработника.

На «Домостроителе» не заметили матроса-спасателя

На «Домостроителе» не заметили матроса-спасателя

Фото: Саратовская областная служба спасения

Сейчас в области только шесть пляжей из 110 получили разрешение на открытие.

Пока что только шесть пляжей имеют разрешения

Пока что только шесть пляжей имеют разрешения

Фото: Саратовская областная служба спасения

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