Грушинский фестиваль отменили из-за коронавируса

Отменен Грушинский фестиваль

Сегодня, 17 июня, отменили Грушинский фестиваль. Он должен был пройти с 1 по 4 июля.

На официальном сайте мероприятия сообщили, что 48-й фестиваль отменен в связи с запретом властей. В запланированные для проведения мероприятия дни Грушинская поляна будет закрыта. При соблюдении всех эпидемиологических требований концерты могут пройти в Самаре. Также организаторы надеются на проведение конкурса авторской песни онлайн.

- Но тронется лед межпланетный, и в снежной пыли Земля повернется к светилу другой стороной, И вновь на возвышенность среднюю русской земли Слетятся озябшие люди сквозь дождик слепой…»

До будущей Горы!, - цитируют автора-исполнителя Олега Митяева в сообщении.

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