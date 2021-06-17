Депутат Андрей Воробьев обсудил с председателем правительства Романом Бусаргиным дорожную карту

Сегодня депутат, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев встретился с председателем правительства Саратовской области Романом Бусаргиным.

Депутат возглавляет рабочую группу по передаче на баланс области самых загруженных транзитных улиц районного значения. Он только что закончил объезд 12 районов — Аркадакского, Аткарского, Балашовского, Екатериновского, Калининского, Красноармейского, Лысогорского, Романовского, Ртищевского, Самойловского, Турковского и Саратовского.

На каждой встрече Воробьев обсуждал с жителями и экспертами наиболее нагруженные улицы, выверяя приоритеты дорожной карты с учетом актуального трафика. Обо всем этом депутат рассказал вице-губернатору Роману Бусаргину.

Так, в Аткарске в аварийном состоянии не первый год находится улица Революционная, из-за большого транзита грузового транспорта. В том же Аткарске капитального ремонта требуют закрытые мостовые переходы через железнодорожные пути.

В Балашове на баланс области мог бы перейти после проверки соответствия критериям транзитный маршрут, который соединяет дороги Пенза — Балашов — Михайловка и Балашов — Романовка.

В Лысых Горах срочного ремонта требует аварийная улица Молодежная — она является одним из въездов в поселок с автодороги Саратов-Балашов и находится на балансе области.

- В этом направлении решение принято. Ситуация такова, что те автомобильные дороги, которые находятся в муниципальной собственности и начинаются с региональной, и заканчиваются региональной дорогой, так называемые проезды, будут приниматься в областную собственность. Примеры у нас такие есть, работа эта начата — на сегодняшний момент это основная задача министерства дорог и транспорта совместно с главами районов.

Вам спасибо за эту помощь, за составление реестра соответствующих дорог — для того, чтобы мы могли провести анализ и в кратчайшее время передать эти дороги на областной уровень. Задача стоит — нам нужно в течение июля этот реестр сформировать, и принимать муниципальные дороги в областную собственность. Чтобы максимально разгрузить муниципальные дорожные фонды в отношении содержания этих дорог. К тому же это позволит нам убрать прерываемость дорог и комплексно обслуживать автомобильные дороги, включая и населенные пункты, — ответил Роман Бусаргин и подчеркнул, что передача региональных дорог области и федерации стала возможна благодаря инициативам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Отдельно остановился Воробьев на необходимости взаимодействия с ОАО «РЖД». В Ртищеве закрытый переезд через пути стал острой проблемой для местных жителей. А в Екатериновке необходимо обустроить безопасный переход через пути и решить вопрос с расцепкой составов для безопасного перехода жителей.

Андрей Воробьев подчеркнул, что надеется на конструктивное взаимодействие с правительством Саратовской области и поблагодарил Романа Бусаргина за оперативное включение.