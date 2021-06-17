В Саратове чиновники проверили ремонт теплосетей на Симбирцева

Ремонт тепломагистрали на Симбирцева Фото: Дарья Вострикова

Сегодня, 17 июня, в Саратове чиновники проверили ремонт тепломагистрали на улице Симбирцева между Новоузенской и Шелковичной. Выезд организован по поручению председателя правительства области Романа Бусаргина.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», последний раз капремонт здесь проходил в 1993 году.

В этом году здесь планируется заменить 600 метров коммуникаций к 31 августа за 37,2 млн рублей.

Директор Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Шудегов отметил, что подрядчик уже завершил демонтаж и готовит каналы под укладку лотков.

- Где возможно, горячую воду не отключаем более чем на неделю. При ремонте межквартальных трасс стараемся уложиться в две недели. При работах на больших трассах устанавливаем временные системы, — отметил он.

Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев отметил, что в этом году пройдут работы на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей.

- Наша задача — выполнить все работы в срок. Если наметили улицу — полностью укомплектоваться, чтобы не было задержек. Закрепляем сотрудников из министерства за каждым объектом, — рассказал он.

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