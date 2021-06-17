В Заводском районе трамвай сошел с рельсов

Сегодня, 17 июня, в Заводском районе Саратова с рельсов сошел трамвай. Оказалось, что это не первый аналогичный случай.

В одном из саратовских сообществ в соцсети выложили видео, на котором видно, что на пересечении Огородной и 6-го Динамовского проезда с путей слетел трамвай.

В комментариях пишут, что это не первый случай. Ранее на этом же месте уже происходил аналогичный инцидент. Согласно информации из группы «Трамваи и троллейбусы Саратова», на данный момент приостановлено движение маршрутов № 9 и 10 у остановки «улица 2-я Садовая» в сторону 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка.

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