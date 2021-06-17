В Саратовской области разыскивают похищенного отцом мальчика

Алексей и Сергей Рязановы

В Саратовской области разыскивают 47-летнего Сергея Рязанова из Читы и его девятилетнего сына Алексея, которого он похитил.

- Также мужчина разыскивается ОУР УМВД России по городу Чита в связи с возбуждением дела за незаконное лишение свободы ребенка, — сообщили «КП-Саратов» в региональном главке.

Если вы видели мужчину и мальчика — позвоните по номерам +7(3022)23-47-63, +7(3022)23-47-61 или 02.

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