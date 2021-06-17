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Происшествия17 июня 2021 15:45

В Энгельсе случилась массовая авария с тремя иномарками

По предварительным данным, никто не пострадал
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Авария в Энгельсе

Авария в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области сегодня днем, 17 июня, случилась тройная авария.

- В 15:10 на перекрестке улиц Тихая и Республики столкнулись Kia Rio, Volkswagen Polo и Nissan, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Обстоятельства выясняются. Предварительно, никто не пострадал.

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