Гигантские деньги: Отрасль минеральных удобрений заявила о намерении инвестировать в свое развитие 2 трлн рублей

Уже к 2022 году потребность российского АПК вырастет до 5 млн тонн (в пересчете на 100% питательного вещества — д. в.). А к 2025 году — до 8 млн тонн в год. Об этом говорят прогнозные данные Министерства сельского хозяйства России. Чтобы выполнить эти планы, российские производители удобрений заявили о готовности инвестировать в развитие и модернизацию своих мощностей около 2 трлн рублей в ближайшие семь лет.

Считаем цифры

В опубликованном пресс-релизе Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) сообщается, что за минувшие семь лет отрасль инвестировала в развитие производства свыше 1,3 трлн рублей. За 2021-2022 гг. эта сумма составит более 500 млрд рублей, а в ближайшие семь лет — около 2 трлн рублей. Эти масштабные вложения позволят обеспечить растущий спрос на российском рынке.

Инвестиционный приоритет – внедрение наилучших доступных технологий, разработка месторождений минерального сырья, глубокая переработка сырья, производство высокотехнологичной продукции, модернизация и техническое перевооружение инфраструктуры, энергоэффективность и ресурсосбережение, снижение воздействия на окружающую среду.

- Рост объемов производства и внедрение НДТ позволят и обеспечить этот объем, и помочь аграриям эффективно действовать на глобальных рынках продовольствия. Очевидно, в то же время, что направить этот объем эффективно мы сможем только при наличии благоприятных инвестиционных условий со стороны государства, —- отмечает Андрей Гурьев.

Инвестиции направлены и на развитие региональных логистических сетей, которые повышают доступность минеральных удобрений. Продукция, заказанная заблаговременно, завозится в регионы заранее и хранится на складах производителей вплоть до начала полевых работ. А оперативная доставка удобрений в поля обеспечивает возможность их применения в оптимальные агрономические сроки. На сегодняшний день мощность хранения логистических сетей производителей превышает 1,5 млн тонн (в физ. весе) и продолжает расти.

- И РАПУ, и Минсельхоз России, и Минпромторг неоднократно призывали аграриев планировать приобретение минеральных удобрений на сезон заблаговременно, — говорит Андрей Гурьев. — Очевидно, что от этого подхода выигрывают все стороны. Производители планируют свои производства и графики в соответствии с потребностями аграриев, что позволяет избежать ажиотажного спроса в сезон, а значит — предотвратить саму возможность дефицита удобрений в регионах, особенно в периоды пикового спроса, провоцирующего аномальные колебания цены.

Гибкий подход

Заявленная Минсельхозом России потребность в минеральных удобрениях на 2021 год составляет 4,52 млн тонн д. в. Из них 3,1 млн тонн необходимы под текущий весенний сев — это почти на 20% больше, чем в прошлом году.

- Весенние полевые работы обеспечены удобрениями полностью, мы намерены, не снижая динамики, поставить весь необходимый объем продукции под осенние полевые работы и озимый сев, — говорит президент РАПУ, гендиректор ФосАгро Андрей Гурьев.

Предприятия отрасли уже привыкли работать в условиях, когда фактический спрос на минеральные удобрения превышает прогнозы в начале года. В прошлом году, к примеру, эта разница достигла 600 тыс. тонн, причем Минсельхоз России дважды повышал прогноз по потреблению. Производители тем не менее сумели адаптировать производственные планы под потребность приоритетного внутреннего рынка, поставить весь необходимый объем под посевы 2020 года и заложить надежный фундамент под урожай 2021 года, вспоминает глава РАПУ. В этом году первоначальный прогноз уже был повышен почти на 20%. Но и он будет выполнен в полном объеме, обещает Гурьев.

Всего же за последние 5 лет российский АПК увеличил потребление минудобрений в 1,5 раза. И это, по всей видимости, не предел.

- По предварительной информации, озвученной на рабочих встречах с представителями Минсельхоза России, в следующем году российским сельхозтоваропроизводителям потребуется порядка 5 млн тонн д.в. минеральных удобрений. Предприятия-члены РАПУ готовы полностью закрыть эту потребность, обеспечив высокое качество и эффективность своей продукции, — уверен Андрей Гурьев.