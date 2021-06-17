В Энгельсе заключенные скрутили конвоира, который заметил перебросы незаконных посылок через стену колонии

В Энгельсе Саратовской области вынесли приговоры шестерым заключенным расположенной здесь колонии №2 за нападение на сотрудника УФСИН.

Как уточнили в региональном СУ СКР, одному из них, который признал вину, назначили три года колонии строгого режима, еще четверым, вину не признавшим – по 3 года 10 месяцев и шестому 4,5 года колонии строгого режима.

Установлено, что 16 января 2020 года, младший инспектор заметил, как через забор были переброшены свертки с неизвестными предметами. В этот момент подбежало шестеро осужденных, которые, применив к нему физическую силу, попытались подобрать свертки. В этот момент подоспела охрана колонии.

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