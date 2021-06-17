Краснодарец пытался подкупить саратовского начальника колонии

Следователи Заводского района Саратова закончили расследование уголовного дела о попытке дать крупную взятку сотруднику колонии.

По данным следствия, в марте житель Краснодарского края, отбывающий наказание в колонии №2 УФСИН Саратовской области решил дать взятку за досрочное освобождение. С этой целью он обратился к начальнику отряда колонии, предложил 80 тысяч рублей.

В частности, сотрудник исправительного учреждения должен был организовать подготовку материалов, положительно характеризующих осужденного, в том числе снятие ранее наложенных в отношении него взысканий, принять меры к его поощрению, обеспечить его трудоустройство в исправительном учреждении, в целях последующего направления сведений о трудовой деятельности в суд с ходатайством о его условно-досрочном освобождении, - уточнили в пресс-службе регионального СУ СК.

Сотрудник колонии осознавал, что предложение незаконно и принял меры. 2 апреля сожительница осужденного перевела ему деньги. После этого осужденным занялся отдел собственной безопасности регионального УФСИН.

Обвиняемый вину признал. Дело передали в суд.

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