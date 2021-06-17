В коронавирусных госпиталях Саратовской области открывают 130 дополнительных коек

В региональном минздраве прошел брифинг по вопросам коронавируса

Сегодня, 17 июня, в региональном минздраве прошел брифинг по вопросам коронавируса. Замминистра Денис Грайфер рассказал о ситуации в Саратовской области.

В коронавирусных госпиталях региона на сегодняшний день лежат 1 221 человек, у 1111 из которых диагноз подтвержден. С пневмонией лежит 1 171 пациент. 391 человек получает кислородную поддержку, 103 – на ИВЛ.

Всего в регионе сделали 1 704 129 тестов на COVID-19. Были обследованы 1 571 196 человек. 3054 саратовца протестировались за минувшие сутки.

На данный момент в области свободны 18% ковидных коек. Всего было развернуто 1,5 тысячи мест. Завтра в области появятся ещё 130 – в Балаковской клинической больнице, Саратовском перинатальном центре, Балашовской районной больнице и Саратовской городской клинической больнице №10.

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