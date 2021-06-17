Спрос на прививки среди саратовцев после обещания двух выходных не вырос

В эти минуты в региональном минздраве проходит брифинг по вопросам коронавируса. Представитель ведомства Денис Грайфер рассказал о ходе вакцинации в Саратовской области.

На сегодняшнее утро первым компонентом привились 300 976 саратовцев, 235 240 человек сделали второй укол.

На вопрос о том, стали ли жители региона активнее делать прививки после того, как за это пообещали выходные, Грайфер ответил так:

- Прироста желающих не заметили. Прививаются в районе четырех тысяч человек в сутки. Вакцины поступают из федерального центра по определенному графику. Если необходимо, делаем перераспределение: в каких-то районах не хватает, переправляем из других. Очередей на вакцинацию нет. Записаться обычно можно заранее, на Госуслугах или через регистратуру.

Напомним, на брифинге уже обсудили вопрос введения в области обязательной вакцинации. Роспотребнадзор не исключает такой вариант.

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