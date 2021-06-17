Восемь саратовцев погибли от коронавируса за сутки

Сегодня, 17 июня, оперативный штаб региона сообщает о восьми смертях от коронавируса в Саратовской области.
В минздраве уточнили, что скончались от новой коронавирусной инфекции шестеро женщин и двое мужчин в возрасте от 63 до 84 лет.
Всего с начала пандемии в регионе погибли 1 204 человека.
Напомним, сегодня в области зарегистрировано 114 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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