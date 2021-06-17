Убийство бутылкой в Балаково: Обвиняемый не скрывался, а ждал полицию

Следственные действия с обвиняемым в Балаково
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Под стражу в Балаково взят 23-летний местный житель, который забил до смерти 28-летнего мужчину.
ЧП произошло вечером 13 июня на улице Вокзальной у дома №7А. Между компанией парней и 28-летним мужчиной произошел словесный конфликт. В региональном СУ СКР уточнили, что один из компании, 23-летний местный житель, опасаясь, что от крика мужчина перейдет к нападению, напал первым. Он ударил мужчину стеклянной бутылкой по голове. Тот схватил его за горло они упали и продолжили драку, во время которой 23-летний ее участник несколько раз ударил противника кулаком в голову и остановился только когда противник потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.
В это время 23-летний парень никуда не скрывался, а дожидался приезда сотрудников полиции, - отметили в региональном СУ СКР.
Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.
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